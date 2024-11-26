DHL波音貨機墜毀　德外長暗示俄混合攻擊

美國國際速遞公司DHL一架波音737-400型貨機周一（25日）凌晨在立陶宛維爾紐斯機場降落前墜毀，造成機上1人死亡，3人受傷。立陶宛政府就事故展開調查，不排除事故涉及恐怖襲擊。美國和德國將加入調查，德國外交部長貝爾伯克暗示可能是來自俄羅斯的混合攻擊。

涉事編號QY5690的航班由西班牙航空公司Swiftair營運，周一凌晨從德國萊比錫哈雷機場出發，凌晨5時28分在維爾紐斯利普卡爾尼斯墜毀，一名機師死亡，另一名機師和兩名機組人員受傷，當中一人情況危殆。警方證實死者為西班牙公民，傷者分別來自西班牙、德國和立陶宛。救援人員透露，貨機墜毀後解體並滑行超過100米，碎片擊中附近住宅引起火警，14名居民及時疏散。目擊者憶述貨機墜毀前掠過低空，右邊機翼朝下疑似轉彎，機身右側發出火燄光芒。DHL確認貨機在距離維爾紐斯機場約1公里處迫降，原因未明，已展開調查，並澄清貨機當時運載普通包裹，無任何證據顯示包裹有可疑。Swiftair宣布已設立熱線協助受影響人士的家屬；波音則稱正尋求更多資訊，願提供協助。

立陶宛司法部運輸和事故調查局宣布啟動調查，國家安全部部長喬尼斯基斯不排除事故涉及恐襲，但目前無證據。國家航空局局長巴拉瑙斯卡斯透露，機師與機場航空交通管制員對話錄音無發現異常，需要檢查俗稱「黑盒」的飛行紀錄儀了解情況，總理希莫尼特強調揣測無助解決問題。美國全國運輸安全委員會正帶領小組前往立陶宛助查，成員包括波音和聯邦航空局的調查人員。貝爾伯克認為，德國、立陶宛和西班牙需要質疑事故究竟只是意外，還是另一宗混合攻擊，反映當下時代動盪不安，甚至在歐洲中心。她補充，德國正與立陶宛當局緊密合作，以查明真相。