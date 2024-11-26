200萬人聯署促工黨落台　施紀賢斥違反選舉制度

英國大批民眾在國會網站請願要求工黨落台提前大選，至今已收集到超過200萬人聯署，是網站2010年以來第三高。首相施紀賢周一（25日）回應時強調有關訴求違反選舉制度，許多問題是上屆政府留下，如今政府必須先做出艱難決定。

請願在上周發起，內容為「我希望舉行另一次大選。我認為目前的工黨政府已經背棄他們在上次大選之前所作承諾」，並獲英國改革黨黨魁法拉杰和美國富商馬斯克推廣。由於聯署人數超越10萬門檻，請願將被考慮提交至國會辯論。過往獲得最多聯署的兩項請願，分別是2019年要求取消英國脫歐獲610萬人聯署，及2021年要求舉行第二次脫歐公投獲420萬人聯署，兩項請願均未執行。

施紀賢周一受訪時回應，對上屆選舉不支持工黨的民眾希望提前大選不感驚訝，認為政府在做艱難決定時，難免有很多人不滿。他強調必須對公營醫療問題和學校教育作出重大決定，對今後非常重要，又承認執政很艱難，但不會因此甘願成為在野黨。工黨在今年大選以970萬張選票擊敗保守黨，但只佔35%，是二戰後單一上台政黨最低。