【東方日報世界視線】特朗普重掌政　歐盟反應複雜

美國與歐洲過去關係非常密切，首先是透過共同建立的北大西洋公約組織，以維護共同的國家安全，遏制前蘇聯及俄羅斯的軍事威脅。此外，歐美之間的貿易亦舉足輕重，歐盟長期是美國的最大貿易夥伴，美國在歐洲的投資是在亞太地區的4倍，歐盟在美國的投資更是在印度及中國總和的10倍。

不過，歐美關係正在改變，例如2020年開始，中國取代美國成為歐盟最大貿易夥伴。而早在奧巴馬時代，美國便強調要重返亞太，就是預計未來數十年，亞洲才是全球經濟最活躍之地，美國要介入並遏止中國從中壯大。

到2017年特朗普上台，除了不斷加強打壓中國，更迫令歐洲盟友大幅增加軍費，以及減少對美國的貿易順差。如今特朗普即將再度入主白宮，自然會在這兩方面加碼，歐盟已開始籌劃如何應對。

不過，「曹操都有知心友，關公亦有對頭人」，歐盟內部各政要對於特朗普捲土重來，其實有不同的反應。首先是匈牙利總理歐爾班，他在特朗普今年7月競選總統期間，就搶先到佛羅里達州海湖莊園與特朗普會面，商討俄烏和平計劃，他同時表示歐盟要努力調整改善歐美關係；而特朗普亦聲稱很欣賞歐爾班，認為他是偉大的政治家。

特、歐二人友好的出發點，除了意識形態上都認為要堅持基督教價值觀，以及保衞西方文化，更實質是要終結俄烏戰爭以停止耗損，進一步發展經濟。此外，他們都與俄羅斯總統普京友好，以及極力抗拒非法移民。

特朗普在歐盟的好友，還有荷蘭自由黨黨魁、民粹主義右派的維爾德斯，以及意大利總理梅洛妮，前者更被標籤為「荷蘭特朗普」，維、梅二人均極力打擊非法移民，並強調本國利益優先，他們都抗拒歐盟政府權力過大及官僚化。梅洛妮亦與特朗普的親信、美國富豪馬斯克關係良好，支持意大利與馬斯克在衞星科技及通訊方面合作。

不過，特朗普明年1月上台，法國、德國、西班牙中間偏左及支持歐洲一體化的政治領袖都傷腦筋，一方面這些大國都極依賴出口美國及堅持援烏抗俄，但又因經濟不景氣，難以戰略自主，無法脫離美國的軍事存在。如果特朗普上台後對歐盟輸美產品加徵關稅，以及要求它們增加軍費和購買美國軍備，將難以應付。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻