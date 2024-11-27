達成停火協議前　以軍2分鐘內猛炸貝魯特20目標

在以色列安全內閣開會討論及表決與黎巴嫩的停火協議前，以軍於周二（27日）密集式轟炸黎巴嫩首都貝魯特南部，在2分鐘內攻擊20個真主黨目標。同日，以軍在24年來首次抵達黎巴嫩利塔尼河地區。

以軍當地周二下午向貝魯特南部20幢建築物發布疏散指令，其後派出8架戰機於極短時間內完成轟炸上述建築，其中7個目標是真主黨資金管理和儲備地，包括金融機構「卡德哈桑協會」（Al-Qard Al-Hassan）的總部、保險庫及分行，另外13個目標包括真主黨空中部隊中心、情報分支指揮中心、武器庫及軍事設施等。此外，黎巴嫩傳媒指以軍在無事先警告下，攻擊了貝魯特中部一處地點，相信是一場暗殺行動，並非針對常規的真主黨設施。以軍發言人亦警告，伊朗資金和真主黨獨立收入來源都存放在卡德哈桑協會，以軍會打擊大批分行。

另一邊廂，以軍第91師周二推進到黎南利塔尼河的東段及瓦迪·薩魯基河谷地區（Wadi Saluki），是2000年以軍撤出黎南以來首次。以軍在上述地點發現數十個真主黨武器和設施。利塔尼河下游被視為加利利地區和黎巴嫩山脈地區的分界線，1982年至2000年，長期成為以色列與黎巴嫩的分界線。