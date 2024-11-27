格里爾獲提名任美貿易代表　曾參與對華關稅等決策

格里爾（右一）曾任萊蒂澤（左一）的幕僚長。

外界關注美國總統當選人特朗普的貿易政策，他周二（26日）公布提名格里爾（Jamieson Greer）出任美國貿易代表。

在特朗普首個總統任期，格里爾出任美國貿易代表辦公室幕僚長，參與對中國加徵關稅等貿易政策決策，以及對中國的貿易談判。特朗普發聲明指，格里爾在對中國實施關稅和其他打擊不公平貿易行為，以及在取代《北美自由貿易協議》和《美墨加協定》上發揮關鍵作用，他在前貿易代表萊蒂澤手下工作時，協助製造業崗位回流美國，扭轉了數十年來的災難性貿易政策。格里爾將專注於控制美國巨大的貿易逆差，保護美國製造業、農業及服務，並在全球各地打開出口市場。

格里爾目前是一間律師事務所的合夥人，主要處理貿易訴訟與貿易協商，客戶涵蓋甚廣，包括製造業、科技、能源、製藥、農業、金融投資服務、航太、國防等。他在律師生涯中，也曾為萊蒂澤工作。

特朗普周一（25日）揚言上任後對所有進口墨西哥和加拿大商品加徵25%關稅，並在現有關稅基礎上對中國進口商品加徵10%關稅。外界預期，格里爾將在落實特朗普的關稅政策過程中發揮關鍵作用。