以軍續留黎南陣地　促黎巴嫩平民暫勿返回家園

以色列與黎巴嫩的停火協議周三（27日）生效後，以軍發言人發聲明警告黎巴嫩平民目前切勿返回黎南地區的家園，指出根據協議規定，以軍會繼續在黎南的陣地做好準備。

以軍呼籲黎巴嫩平民為保護自己及其家人的安全，不要前往已疏散的村落或接近部署當地的以軍部隊，以軍將公布平民返回家園的安全日期。

美國官員透露，以軍不會在停火協議生效後即時撤出黎南，但必須在60天期限內撤走，真主黨亦需要從黎南後撤到利塔尼河以北，同一時間黎巴嫩軍隊及安全部隊將進駐黎南，這是不可能在一夜之間或幾天內發生的過程，因此需要一段時間來防止形成任何真空，當黎巴嫩軍隊部署並到達黎南，以軍就會撤出。

對於真主黨撤出黎南，美國官員指有一張商定的地圖，真主黨將後撤到大致利塔尼河線以北，可能會有些偏離，而且在某些地區比利塔尼河更北。黎巴嫩軍隊則會在該國政府授權和指示下佔據黎南陣地，確保真主黨向北撤走，移除其所有重型武器。黎巴嫩軍方將在黎南巡邏，確保清除任何剩餘的真主黨基礎設施或武器，真主黨不得在黎南重建此類設施。

美方續稱，美國會與黎巴嫩軍隊合作防止任何違反停火協議的行為，但不會派遣美軍部隊到相關地區。