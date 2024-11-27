英媒：董軍因貪腐受查　屬解放軍腐敗調查一部分

英國《金融時報》周三（27日）引述知情美國現任及前官員指，中國國防部長董軍因貪腐正接受調查，相信是解放軍腐敗問題的更廣泛調查行動一部分，而董軍捲入其中。目前未知董軍涉及的指控，報道指中國外交部發言人毛寧周三在例行記者會回應時，僅回答「捕風捉影」，未再多作評論。

英媒指出，若董軍受查，將是中國連續3任國防部長都捲入貪腐問題。涉貪的前防長李尚福於去年3月12日獲任命為國防部長，但同年10月被全國人大常委會免去國務委員、中央軍委委員、國防部長職務。至今年6月27日，中共中央政治局審議通過中央軍委提交的報告，指出李尚福涉嫌受賄、行賄；中央軍委前委員、前國務委員兼國防部長魏鳳和涉嫌受賄，且信仰坍塌、忠誠失節。中共中央政治局決定給予李尚福及魏鳳和開除黨籍處分，終止其黨的二十大代表資格。

至於董軍，十四屆全國人大常委會第七次會議去年12月29日表決任命他為國防部長，他曾經出任海軍司令部軍訓部部長、北海艦隊副參謀長、東海艦隊副司令員等，2014年12月擔任海軍副參謀長，2017年1月任南部戰區副司令員。2021年4月，《人民海軍報》披露他已經調任海軍副司令員，同年8月升任海軍司令員。2021年9月6日，中央軍委舉行晉升上將軍銜儀式，董軍獲晉升成為上將。他過往經歷以在海軍機關工作為主，屬於「文職司令」。