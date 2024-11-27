賴清德將訪太平洋過境美國　傳大陸擬軍演

英國傳媒周三（27日）報道，台灣及區域安全官員評估，中國大陸可能以台灣地區領導人賴清德出訪太平洋地區並過境美國為藉口，近日在台灣附近進行代號「聯合利劍-2024C」的軍演。

賴清德周六（30日）至下月6日外訪，先後到台灣邦交國馬紹爾群島、圖瓦盧及帛琉，他可能停留美國夏威夷及關島。知情人士指，北京可能會在賴清德外訪期間或結束行程後不久舉行軍演。

一名官員表示，軍演主要是針對美國及其盟友，北京希望向即將上任的美國總統當選人特朗普傳達第一島鏈是中國勢力範圍的信息，同時在美國政府過渡期間畫下紅線，並測試特朗普新政府的底線。由於台灣海峽冬季天氣條件不穩，今次演習規模可能會比之前的兩次圍台軍演更有限。

今年5月和10月，解放軍分別舉行代號為「聯合利劍-2024A」及「聯合利劍-2024B」的圍台軍演。一名台灣安全官員指，北京可能會把目前在南海或東海的常規軍事活動重新包裝，移向靠近台灣的地區，並命名為「聯合利劍-2024C」。北京亦可能擴大「聯合戰備警巡」規模，這通常包括在台灣附近進行的海軍和空軍演習，或在賴清德訪問接近尾聲時展開針對性的演習。