G7外長籲保障人權　華促停止沉迷地緣政治遊戲

七大工業國集團（G7）外長會議周二（26日）在意大利落幕，會後發布的聯合聲明指出，維持台海和平穩定對國際安全和繁榮至關重要，同時要求中國政府保障香港、新疆和西藏人權。中國外交部發言人毛寧周三（27日）回應指，堅決反對G7干涉中國內政，敦促其遵守聯合國憲章宗旨原則以及國際關係基本準則，管好自己的事情。

G7外長會議聲明指出，各國仍深深關切東海及南海局勢，重申強烈反對任何透過武力或脅迫單方面改變現狀的企圖，又指中國在南海擴張海上主權聲索並無法律依據，關切其日益頻繁使用危險行動和水炮對付菲律賓和越南船隻，重申荷蘭海牙常設仲裁法院2016年作出的南海仲裁具法律約束力，是和平解決各方爭端的重要基礎。聲明又呼籲和平解決兩岸問題，G7成員國對台灣的基本立場並無改變，包括各國已表明的一中政策，同時支持台灣在不以國家地位為必要條件的國際組織中擔任正式成員，或以觀察員或嘉賓身份參與。

毛寧表示，中方今年來已多次就G7涉華錯誤言論表明嚴正立場，G7既然提出尋求與華建立具建設性和穩定的關係，合作應對全球挑戰，就應踐行相互尊重、平等互利的精神，以實際行動將上述表態落到實處，而非攻擊抹黑中國。她表示，當前世界百年變局加速演進，國際和平與發展面臨前所未有的挑戰，中方始終堅持公道正義，開放包容，以自身發展惠及世界，希望G7國家停止沉迷地緣政治遊戲，摒棄狹隘的零和思維。