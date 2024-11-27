歷時近14個月　以黎衝突主要事件時序

2023年10月7日，以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯爆發新一輪衝突以來，以軍與黎巴嫩真主黨開始在邊境零星交火，至今幾乎每天空襲對方城市據點，衝突已持續近14個月。在美法兩國斡旋下，以黎周二（26日）終於達成停火協議，黎南地區有望回復和平。以下是以黎衝突主要事件：

2023年

●10月7日：哈馬斯突襲以色列，揭開以巴新一輪衝突序幕。

●10月8日：黎巴嫩真主黨以支援哈馬斯為由攻擊以色列北部邊境，雙方持續零星交火。

2024年

●1月2日：以軍空襲黎巴嫩首都貝魯特，擊斃哈馬斯政治局副主席阿魯里。

●4月1日：以軍空襲伊朗駐敍利亞大使館，擊斃伊朗革命衞隊聖城旅駐敍利亞及黎巴嫩指揮官扎赫迪。

●7月27日：真主黨火箭擊中戈蘭高地足球場，12名以色列兒童及少年喪生。

●7月31日：以軍空襲貝魯特南部，擊斃真主黨高級軍事指揮官舒庫爾，指控對方應為襲擊戈蘭高地負責。

●8月25日：以軍空襲黎巴嫩南部後，真主黨大規模空襲以色列北部，發射逾320件火箭、導彈及無人機。

●9月17日：以色列引爆真主黨傳呼機，造成至少12人死亡，2,750人受傷。

●9月18日：以色列引爆真主黨其他通訊裝置，釀成至少30人死亡，750人受傷。

●9月20日：以軍空襲貝魯特南郊，造成45人死亡，包括真主黨指揮官阿基勒。

●9月23日：以軍空襲黎巴嫩真主黨據點，至少558人死亡，死亡人數是黎巴嫩內戰以來最多。

●9月27日：以軍空襲貝魯特，擊殺真主黨領袖納斯魯拉。

●10月1日：以軍開始越境進入黎巴嫩南部，展開有限局部地面行動。

●10月3日：以軍空襲貝魯特南郊地堡，擊殺真主黨新領袖人選薩菲丁。

●10月13日：真主黨空襲以軍賓亞米納基地，造成4死61傷。

●10月16日：以軍空襲黎巴嫩納巴泰，造成16死52傷，死者包括市長卡希。

●10月19日：真主黨派出無人機襲擊以色列總理內塔尼亞胡私人寓所，無人受傷。

●10月29日：真主黨宣布由第二號人物卡西姆出任領袖。

●11月2日：以軍空襲黎巴嫩南部，擊殺真主黨納賽爾部隊導彈和火箭部隊指揮官法烏爾。

●11月17日：以軍空襲黎巴嫩南部，擊殺真主黨發言人阿菲夫。

●11月26日：以黎宣布達成停火協議。

●11月27日：停火協議正式生效，以軍及真主黨60天內將陸續撤出黎南。