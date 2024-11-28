前線烏軍接收劣質迫擊炮彈　無法引爆卡炮管

烏克蘭國防部周二（26日）表示，對前線部隊接收劣質迫擊炮彈一事展開調查。有士兵抱怨，最新一批120毫米迫擊炮彈很多無法引爆或無法飛行超過50米，部分甚至卡在炮管中。

首先披露事件的烏克蘭新聞網站「Censor.net」主編布圖索夫（Yury Butusov）稱，有缺陷迫擊炮彈在烏克蘭製造，似乎與使用不合格TNT炸藥有關，他認為是一個非常嚴重的系統性問題。最高議會議員別祖格拉婭稱，運抵前線的有問題迫擊炮彈多達10萬枚，她批評國防部長烏梅羅夫花時間在公關噱頭上。另一位最高議會議員貢恰連科形容事件為針對國家的犯罪行為，呼籲立即調查。

最高議會國防委員會議員韋尼斯拉夫斯基（Fyodor Venislavsky）透露，國防部已找出主要原因，很明顯與氣溫下降和濕度上升有關，迫擊炮彈在乾燥環境下正常運作，數量不明的劣質迫擊炮彈已回收。國防部指出，國家調查局已啟動刑事訴訟，承諾根據訴訟結果處分有關官員。國防部同時完善品質控制，並加強監測彈藥儲存環境。