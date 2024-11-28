華貨輪涉切斷波羅的海光纖電纜　俄被指為黑手

波羅的海海底兩條光纖通訊電纜上周損毀，中國貨櫃船伊鵬3號被指與事件有關，正在國際水域被歐洲國家軍警艦艇包圍監視。美媒周三（27日）報道，調查人員懷疑伊鵬3號的船員蓄意破壞海底光纖電纜，調查重點落在中國籍船長是否被俄羅斯情報部門誘導實施破壞。

調查人員指，伊鵬3號於11月15日離開俄羅斯烏斯季盧加港，17日晚上9時拋下錨並繼續駛往瑞典，不久後瑞典和立陶宛之間的第一條海底光纖電纜就被錨切斷。當時伊鵬3號的應答器關閉，而該船因拋下錨而大大減慢速度下仍繼續航行。到18日凌晨3時，貨船行駛約180公里，位於德國和芬蘭之間的第二條海底光纖電纜遭切斷，船隻開始成之字形航行並收回錨。丹麥海軍派艦隻攔截，最終迫使伊鵬3號停在連接波羅的海和北海的卡特加特海峽。對船錨和船體的檢查顯示，損壞程度與拖曳錨和切斷電纜的情況一致，調查人員認為船長無可能不知伊鵬3號拋下並拖曳錨，令航行速度減慢數小時及切斷電纜。

美媒指，船長和船員目前未接受問話。根據國際海洋法，北約艦隻不能強迫伊鵬3號駛入成員國的港口，瑞典和德國正與伊鵬3號的擁有者磋商，要求登船並盤問船員。德國、瑞典和丹麥已派船到涉事海域檢查光纖電纜情況。

調查人士不認為中國政府涉事，但相信俄羅斯情報機構是幕後黑手。克里姆林宮直斥報道是荒謬的、未經證實的指控，中國外交部周三則重申中方一貫支持與各國根據國際法共同維護國際海底電纜和其他基礎設施的安全。