賴清德外訪將過境美國　台空軍整體防空作戰演練

台灣空軍司令部周四（28日）表示，為強化整體防衞作戰效能，並檢測防空部隊應變與接戰程序，當日清晨5時至7時派遣各型機、艦及防空導彈系統，執行「整體防空作戰計劃演練」。

面對敵情變化，台灣空軍將持續藉由各項實戰化訓練提升防衞韌性，以預應潛在威脅與挑戰，確保空防安全。整體防空作戰計劃演練（舊名聯翔操演）每季舉行一次，IDF經國號、幻影2000及F16V三型主力戰機，以及C130H運輸機均會參與，並納入陸軍航空特戰指揮部AH64E阿帕奇攻擊直升機及防空部隊等。根據過往訓練模式，整體防空作戰是全島制敵及反空襲重要訓練，由聯合作戰指揮中心發布狀況，採「分區同時」方式，模擬敵人攻擊重要陣地，三軍部隊受令後立即展開反制，整合防空武力及資電戰力，共同執行聯合防空作戰，檢視並強化重要目標防護能力，同時驗證聯戰指揮機制運作。

對於解放軍可能在賴清德外訪前後再次舉行圍台軍演的報道，台灣軍方周三（27日）稱以不升高衝突、不引發爭端為處理原則，但有充分準備，以實力捍衞和平。對於台海周邊海、空域動態，台軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派適切兵力應處。

台方周四（28日）證實，賴清德周六（30日）展開任內首次出訪，去程將過境美國夏威夷停留2晚，依序訪問馬紹爾群島、圖瓦盧後，過境關島停留1天，在訪問帛琉後預計下月6日返抵台灣。中國外交部發言人毛寧周四回應指，賴清德當局借竄訪所謂邦交國搞政治操弄，謀「獨」挑釁的行徑不可能得逞，也不可能動搖國際社會堅持一個中國原則的牢固格局，阻擋不了兩岸終將統一的歷史大勢。陸方一貫反對美台官方往來，反對台灣當局領導人以任何名義、任何理由竄美，反對美方以任何形式縱容支持「台獨」分裂分子及其分裂行徑。

有報道稱，台灣已由非正式渠道向美國提出軍購清單，總值達到150億美元（約1,170億港元）。中國國防部發言人吳謙周四回應指，民進黨當局甘當「冤大頭」和美國的「提款機」，不顧民意反對，拿台灣老百姓的血汗錢向美國交「保護費」，得到的只會是進一步的壓榨與利用。他強調，任何「倚美謀獨」、「以武謀獨」的企圖都是徒勞的，民進黨當局如果執迷不悟，最終只能是玩火自焚、自取滅亡。