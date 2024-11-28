華副財長晤美商學界　稱有信心實現增長目標

中國財政部周四（28日）公布，副部長廖岷日前在北京會見美國商界及學界人士，強調中方有信心實現全年經濟增長目標，應對好各類風險挑戰，願與各方共同推動中美經貿關係穩定健康發展。

廖岷上周三至五（20至22日）在財政部分別會見「中美經濟二軌對話」代表團一行、摩根大通集團總裁兼首席營運官平托、國際金融協會董事總經理兼首席經濟學家埃斯特旺，討論中國經濟形勢與政策、中美經貿關係、全球債務問題等議題。廖岷重點介紹中方一攬子增量政策情況，美國商學界人士讚賞中方建設性態度，希望深化中美經貿領域溝通合作，為兩國關係發展注入正能量。

另在中國商務部周四召開的例行新聞發布會上，有記者問及美國總統當選人特朗普表示上任首天將對從中國進口的商品加徵10%關稅，以及美國商會稱拜登政府最快本周公布新的對華晶片出口限制措施。商務部新聞發言人何亞東回應稱，中方反對單邊加徵關稅措施的立場一貫，美方應恪守世貿組織規則，共同推動中美經貿關係穩定、可持續發展。中方堅決反對泛化國家安全概念、濫用出口管制措施，對華企實施歧視性限制，將採取必要措施，堅決維護華企正當合法權益。至於中國和歐盟即將就電動車關稅達成涉及最低價格的協議一事，他稱取得一定進展，仍在磋商中。