德情報首長：俄破壞行動或令北約考慮用協防條款

德國聯邦情報局局長卡爾（Bruno Kahl）周三（27日）表示，俄羅斯針對西方目標的破壞行動可能最終促使北約考慮動用第5條共同防禦條款。

卡爾在智庫德國外交政策協會的活動發表演說，俄羅斯進一步加強混合戰爭活動的同時，其軍事潛力不斷增強，意味與北約直接軍事對抗成為一個可能選項。俄羅斯希望在2020年代結束前擁有攻擊北約的能力，俄烏戰事令該國有一支經過戰火錘煉的部隊，提升了常規武力威脅，並掌握現代無人機戰爭。

卡爾續指，德國認為俄羅斯國防高官懷疑北約第5條，包括美國對歐洲的保護措施在緊急情況下是否會啟動，而目前未有任何迹象表明俄羅斯意圖訴諸戰爭，但如果這種情緒在俄羅斯政府佔上風，未來幾年發生軍事對抗的風險將會增加。假如俄羅斯攻擊一個或幾個北約國家，目的並非奪取大片土地，而是試探西方設定的紅線，打破西方團結和北約作為防禦聯盟的地位。在於俄羅斯角度，只要北約第5條在俄羅斯發動攻擊時保持無效，上述目標就會實現，而俄方只需派遣「小綠人」到波羅的海國家保護聲稱受威脅的俄羅斯少數民族或調整北極圈內的挪威斯瓦爾巴群島邊界，就可達到目的。