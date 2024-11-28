馬斯克公開點名政府官員　散播恐懼種子製寒蟬效應

美國富豪馬斯克將領導美國特朗普新政府效率部，削減不必要開支。他上周轉發社交平台「X」的兩條貼文，當中披露了4名相對不知名的氣候相關美國政府職位人員姓名和頭銜，疑點名想裁員的公職冗員名單，被質疑造成寒蟬效應，使許多政府公職人員擔心職位可能受到威脅。

被點名的4名女子分別是美國國際開發金融公司（DFC）氣候多樣化總監、能源部貸款項目辦公室首席氣候官、衞生及公共服務部環境正義和氣候變化高級顧問、房屋及城區發展部一名氣候問題高級顧問。馬斯克以諷刺語氣批評這些職位的存在，要納稅人為這些職位的高薪買單。有人受到連串負面評論，事後刪除社交帳戶。4人均拒絕置評。

有現任聯邦僱員擔心這種針對性攻擊可能令他們遭遇人身威脅，甚至可能迫使他們放棄職位，實現馬斯克所推崇的更小型政府。前美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）高級顧問卡明斯（Missy Cummings）曾激怒馬斯克而被當眼中釘，曾因其粉絲發死亡威脅而被迫搬家，直指對方慣性恐嚇人辭職。她指馬斯克的做法是在製造一種或退場、或發出下一個就是你的警告氛圍，對依賴政府工作的專業人士來說，是一種極大壓力。

儘管有關員工訊息可從公開資料庫中查得，但馬斯克的貼文特意聚焦於不與公眾直接打交道的低調政府職員，使他們成為眾矢之的。代表230萬名聯邦文職僱員的美國政府僱員聯合會指出，該策略意在播下恐懼的種子，讓聯邦僱員感到不敢發聲，擔心自己的工作安全。專家觀點指此舉具極大寒蟬效應，令許多聯邦僱員感到威脅，甚至選擇辭職以避開可能帶來的風險，背後更大問題可能是政府機構內部的官僚主義和運作效率問題。