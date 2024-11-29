英下議院通過動議挺台國際參與　陸強烈譴責

英國下議院周四（28日）罕有辯論台灣的國際地位，通過一項不具法律約束力的涉台動議，反對北京扭曲詮釋聯合國大會第2758號決議。中國駐英國大使館回應表示堅決反對，予以強烈譴責。使館敦促英國政客停止拙劣的政治鬧劇，停止挑戰一個中國原則這一國際關係基本準則；並敦促英國政府切實遵守英方在1972年中英聯合公報中作出的明確承諾，制止反華政客的挑釁行為。

英國下議院無異議下通過上述涉台動議後，外交部主責印太事務的政務次官韋斯特（Catherine West）稱，聯大第2758號決議未就台灣的政治地位作決定，該決議不應被用以排除台灣有意義參與聯合國或更廣泛的國際體系。她又稱，很多人誤解該決議決定了甚麼，英方立場是該決議確實確立只有中華人民共和國應當在聯合國代表中國，但未就台灣地位另行或補充作決定。她強調，英國政府因此反對任何擴大解釋該決議、企圖「改寫歷史」的做法，不符合台灣民眾以至英國和全球利益。

中國駐英使館發言人批評，下議院少數政客炮製的有關動議蓄意歪曲聯大第2758號決議、踐踏國際法、公然挑釁戰後國際秩序和公認國際關係準則。發言人指出，該決議徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，台灣沒任何根據、理由或權利參加聯合國及其他只有主權國家才能參加的國際組織。發言人強調，英國反華議員此舉撼動不了台灣屬於中國的基本事實和國際共識，也改變不了中國必須且必然統一的前景，他們只是在無事生非、博取眼球，純屬癡人說夢。