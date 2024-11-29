CPTPP成員擱置兩岸申請　台籲摒棄政治考量

《跨太平洋夥伴全面及進步協定》（CPTPP）執行委員會年會近日在加拿大溫哥華舉行，推遲就中國大陸和台灣的申請作出決定。台行政院經貿談判辦公室周五（29日）表示，台政府深感遺憾與失望，呼籲相關工作不應有政治考量。

CPTPP執委會年會周四（28日）落幕，11個CPTPP成員國貿易部長或代表舉行聯合記者會，說明本屆大會的成果。加拿大聯邦國際貿易部部長伍鳳儀（Mary Ng）宣布，哥斯達黎加將成為下一個準成員國。台灣因未獲得所有成員國共識，入會事宜未被討論。伍鳳儀未正面回答擱置台灣申請是否受到一個中國政策影響，但強調需要所有成員國共識，又稱加拿大的一個中國政策立場並未改變。

台經貿辦發新聞稿回應指出，CPTPP執委會年會決議成立哥斯達黎加的入會工作小組，由秘魯擔任主席、加拿大與新西蘭擔任副主席展開入會程序，但並未決議成立台灣入會工作小組。台經貿辦再次呼籲CPTPP成員國，早日成立台灣入會工作小組。駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣亦稱，很遺憾非常符合入會條件的台灣在各國政治考量下，仍未能順利獲接納。