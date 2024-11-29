報復烏縱深打擊　俄襲陸軍戰術導彈陣地

烏克蘭早前接連發射美國陸軍戰術導彈（ATACMS）及英國提供的暴風影巡航導彈，縱深打擊俄羅斯境內目標。俄羅斯國防部周四（28日）宣布，已於周一（25日）至周二（26日）採取報復行動，打擊了烏克蘭境內的ATACMS陣地，以及負責操作的外國指導員駐紮設施。俄羅斯總統普京則承認，烏克蘭對俄羅斯西部庫爾斯克地區一個指揮中心的遠程攻擊造成傷亡。

俄國防部指，俄軍4枚伊斯坎德爾導彈周一摧毀烏克蘭北部蘇梅地區5套可發射ATACMS的導彈發射器，其中3套是高機動火箭系統（HIMARS）發射器，2套是較舊款的多管火箭發射器。此外，這次攻擊亦打擊了30名士兵。在周一至周二的連串攻勢中，俄軍還摧毀2套烏克蘭開發的游隼戰術導彈系統，以及1套海王星反艦巡航導彈系統，打擊行動亦針對負責操作上述系統的軍事專家所在設施，包括外國專家。

周一的其中一次打擊是針對烏克蘭國防部情報總局轄下「海妖」特種部隊，位於哈爾科夫的一個指揮中心，俄國防部聲稱消滅了40人，大部分來自美國。另外，俄軍空襲了敖德薩一個烏克蘭特種部隊指揮中心，殺死逾70人，包括海上無人機操作員，以及至少9名法國指導員和技術專家。

在周四，俄軍亦對烏克蘭國防工業設施及相關能源設施發動大規模混合攻勢，動用90多枚不同型號導彈及逾100架無人機打擊17個目標。