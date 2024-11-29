中俄在日本海聯合戰略空中巡航　11軍機闖韓防識區

中國國防部周五（29日）通報，解放軍和俄羅斯軍方當天在日本海相關空域，組織實施第9次聯合空中戰略巡航。南韓聯合參謀本部同日公布，合共有11架中俄軍機未有預先通知下，闖入南韓防空識別區。

中方指，中俄第9次聯合空中戰略巡航是根據中俄兩軍年度合作計劃進行。中俄兩國自2019年首次組織實施聯合空中戰略巡航後，分別於2020年、2021年、2022年5月和11月、2023年6月和12月實施，並於今年7月實施第8次聯合空中戰略巡航。

聯合參謀本部表示，周五上午9時35分至下午1時53分，5架中國軍機和6架俄羅斯軍機依序進入南韓東部和南部海域防識區後離開，未侵犯南韓領空。中國軍機從南韓西南部、中日有主權爭議的蘇岩礁（韓稱離於島）一側飛入防空識別區後，向日韓有主權爭議的獨島（日稱竹島）方向飛行，俄羅斯軍機則從南韓東北部向獨島方向南下，中俄軍機匯合後在獨島以南海域上空停留一段時間後返回。

在中俄軍機進入防空識別區前，南韓軍方捕捉到相關迹象，出動空軍戰機採取戰術措施防範突發情況。韓軍評估，這是中俄聯合空中演習的一環。

此前，日本防衞省統合幕僚監部周四（28日）指海上自衞隊監測到中國海軍054A型護衞艦棗莊號，當天上午通過對馬海峽進入日本海活動。另外，中國052C型導彈驅逐艦西安號、054A型護衞艦益陽號，分別於周三（27日）和周四通過宮古海峽進入太平洋活動。