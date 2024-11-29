親俄政府暫緩入歐談判4年　首都爆示威

格魯吉亞總理科巴希澤周四（28日）宣布，暫緩該國加入歐盟的談判直至2028年，並指摘歐盟利用談判勒索。格魯吉亞周五（29日）爆發反政府示威，首都第比利斯數千人抗議，部分人試圖衝擊國會，警方發射水炮、施放胡椒噴霧和催淚彈驅散，至少3名警員受傷。

親俄執政格魯吉亞夢想黨發聲明指摘歐盟一連串侮辱，利用加入歐盟談判前景勒索格魯吉亞及組織革命。政府決定在2028年底之前，不把與歐盟談判的問題提上議程，並拒絕歐盟任何預算補助。科巴希澤指出，加入歐盟將迫使格魯吉亞取消與其他國家的免簽證協議和貿易交易，可能會損害國家經濟。

反對派領袖瓦沙澤（Giorgi Vashadze）批評政府背叛格魯吉亞和人民，親歐總統祖拉比什維利直斥執政黨是對人民、國家過去和未來宣戰。示威者周五封鎖第比利斯街道，有蒙面年輕人試圖衝入國會，部分示威者向警察投擲煙花，高喊「俄羅斯人」和「奴隸」。

歐盟於2023年12月給予格魯吉亞候選成員國地位，但批評格魯吉亞夢想黨之後通過一系列法律，包括限制外國代理人和性少數權利，屬專制和受俄羅斯影響，且是加入歐盟的障礙。格魯吉亞上月舉行國會選舉，格魯吉亞夢想黨以54%得票勝選，但反對派聲稱存在選舉舞弊，西方國家也要求調查違規行為。