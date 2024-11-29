足迹化石揭150萬年前　兩種古人類曾共存

周四（28日）發表在國際學術期刊《科學》的一項新研究發現，直立人和鮑氏傍人這兩種史前人類近親，都曾在肯尼亞北部一個湖泊附近留下了腳印，時間間隔僅幾小時或幾天，表明在約150萬年前，他們曾同時行走在同一片土地上。

腳印化石2021年於肯尼亞一處著名化石遺址出土，挖掘出兩組腳印，一組約有12個，每個腳印長約26厘米，似乎呈直線行走；另一組有3個獨立腳印，每個腳印長20.5至23.5厘米，呈垂直交叉排列。

研究主要作者、美國賓夕凡尼亞州查塔姆大學古人類學家哈塔拉的團隊通過分析腳印形狀和步態模式，認為前者更類似黑猩猩走路方式，屬於一個成年的鮑氏傍人，而後者類似現代人腳印，可能是屬於幼年直立人。兩者都採用雙足行走，但行走方式完全不同。

雖然以往發現的直立人和鮑氏傍人骨骼化石表明，兩者曾在某一時期生活在同一地區，但新發現提供了他們有直接交集的證據。團隊認為，這兩種史前人類近親甚至可能見過對方，彼此擦肩而過，在淺水中涉水、打獵和採集，相信可能因飲食習慣差異而得以共存，但也不排除存在資源競爭或敵對關係的可能性。