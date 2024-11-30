澤連斯基：若基輔控制領土加入北約　可與俄停火

英國傳媒周五（29日）刊登烏克蘭總統澤連斯基的專訪，他再次談及結束俄烏戰事的可能方法，並提出為了結束戰爭的「熱階段」，北約必須向仍由基輔控制的烏克蘭地區提供入盟機會，之後再用外交方法奪回被俄羅斯佔領的領土。

對於有消息指美國候任總統特朗普的計劃之一是烏克蘭把被佔領土地割讓給俄羅斯，相應地烏方可以加入北約。澤連斯基在專訪中表示，如果基輔控制的烏克蘭領土可以置於北約的保護傘下，那麼就可以達成停火協議，但烏方之後仍會以外交方式就歸還其餘領土談判。澤連斯基續指，為結束戰爭熱階段，北約必須向烏克蘭未被佔領的地區提供成員資格，北約的邀請只需要承認烏克蘭的國際公認邊界即可。

澤連斯基又稱，想直接和特朗普合作，對方周圍的人有不同聲音，這是為甚麼烏方不允許周圍的任何人破壞雙方通訊，這種干擾不會有幫助，而且會造成破壞。被問及是否與特朗普有過交流時，澤連斯基透露兩人曾於9月在紐約交談過，對話很熱情、良好、富有建設性，是一次非常好的會晤，邁出了重要的第一步，現在必須準備一些會晤。