叛軍攻入阿勒頗　求恢復控制伊德利卜東部

敍利亞局勢周五（29日）急轉直下，叛軍宣稱攻入政府軍8年前收復的北部重地阿勒頗市中心。土耳其情報機關消息人士指，叛軍今次進攻目的是恢復控制伊德利卜東部地區，達到2019年敍利亞衝突各方達成伊德利卜衝突降級區停火協議的邊界。

2019年8月，敍利亞衝突方達成伊德利卜衝突降級區停火協議，由土耳其和俄羅斯參與劃設伊德利卜衝突降級區，協議規定敍利亞叛軍撤退至距衝突降級區線20公里處，撤出重型和中型武器。敍利亞政府軍則不應對衝突降級區發動任何攻擊。

協議達成後，政府軍停止對伊德利卜省的空襲，地面戰鬥仍零星持續。土耳其和俄羅斯軍隊各自在衝突降級區布設哨所，組建聯合巡邏隊監督衝突降級區的停火協議執行情況。2020年，叛軍和政府軍在伊德利卜衝突降級區發生持續衝突，後來政府軍把實控區向西推進，引發沙姆解放組織和土耳其不滿。同年，俄羅斯和土耳其就伊德利卜實現停火達成協議。今年10月以來，沙姆解放組織和政府軍在阿勒頗市西部地區的摩擦升級，沙姆解放組織近日開始發動有組織進攻，攻佔政府軍在阿勒頗西部的控制區，並試圖恢復2019伊德利卜衝突降級區的邊界。

叛軍消息指土耳其對突襲「開綠燈」，土耳其外交部則稱該國尋求避免區內更大程度的不穩定，並警告過衝突會損害2020年達成的停火協議。