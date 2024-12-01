賴清德過境夏威夷　藍鶯登機迎接歷來最高禮遇

台灣地區領導人賴清德上周六（11月30日）開始為期7天6夜南太平洋外訪行程，並於當地同日抵達美國夏威夷過境，由美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）登機歡迎賴。台媒引述外交人士指，今次台灣地區領導人過境美國，是美方首次派官員登機接機、鋪設紅毯獻花，是歷年來最高禮遇規格，不同於過去的客運大樓入境模式。

接機層級同樣突破以往規格，夏威夷州長格林（Josh Green）、檀香山市長布朗迪（Rick Blangiardi）及警察局長羅根（Arthur J. Logan），以及台灣與駐美代表俞大㵢登機迎接。藍鶯專程遠道從美東親赴夏威夷接機，她與賴清德會面時熱絡寒暄，期許美台關係好上加好。AIT主席羅森柏格休產假至明年1月，賴清德請藍鶯向羅森伯格轉交禮物。

賴清德在夏威夷期間會前往畢夏普博物館參觀，拜會夏威夷州急難管理署，是他過境夏威夷參訪的第一個政府機關，之後到訪亞利桑那號戰艦紀念館，並在下榻的飯店舉辦僑宴。