中俄轟炸機長距離聯合飛行　執行空中加油

日本自衞隊拍攝到中國運油20空中加油機為殲16戰機加油。

中俄兩軍上周六（11月30日）太平洋西部空域完成完成第9次聯合空中戰略巡航第二階段任務。日本防衞省統合幕僚監部同日深夜公布中俄軍機動向，顯示中俄轟炸機長距離聯合飛行及共同飛越宮古海峽往返太平洋期間，全程由中國戰機護航，途中曾進行空中加油。

防衞省統合幕僚監部指，兩架解放軍運9偵察機上周六上午率先飛越宮古海峽。解放軍兩架轟6轟炸機和俄羅斯兩架圖95轟炸機之後從中國方向飛越宮古海峽進入太平洋，然後在太平洋上空掉頭，再次通過宮古海峽上空，前往東海方向。期間，中國4架殲16戰機、1架運油20空中加油機、1架未確認型號的軍機伴飛。轟炸機返航途中，2架殲16戰機加入編隊。

中俄轟炸機聯合巡航後，兩架圖95轟炸機多次往返宮古海峽上空，之後飛越對馬海峽進入日本海，繼續向北飛行。期間，1架未確認型號俄羅斯軍機和2架未確認型號的俄羅斯戰機在日本海上空飛行。日本航空自衞隊南西部航空方面隊出動戰機緊急升空應對。

中國國防部新聞發言人張曉剛周日（12月1日）稱，中俄兩國空軍11月29日至30日赴日本海、太平洋西部相關空域組織實施聯合空中戰略巡航，有效檢驗提升兩國空軍的聯合訓練和行動能力。中俄聯合空中戰略巡航，是年度合作計劃內例行項目，不針對第三方，與當前國際和地區局勢無關。