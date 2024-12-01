反對派武裝鞏固阿勒頗陣地　向南逼近政府軍重地

敍利亞沙姆解放組織及親土耳其的敍利亞國民軍等反對派武裝，上周六（11月30日）鞏固在第一大城市、北部阿勒頗佔據的陣地，並繼續向南挺進，有傳已攻到哈馬省，並逼近中部的政府軍根據地霍姆斯省，沿途奪取由政府軍控制的地區，網傳政府軍已從哈馬省撤出。

反對派武裝上周三（11月27日）開始閃電式進攻阿勒頗，上周五（11月29日）已攻入市中心，政府軍節節敗退，目擊者指武裝分子上周六佔據了阿勒頗主要機場和阿勒坡城堡。同日，政府軍發聲明指正從其控制的阿勒頗和伊德利卜省地區重新部署軍隊，加強防線。不過，當地民眾指政府軍目前只從反對派武裝手上奪回一個市內設施。

一名反對派武裝指揮官聲稱，敍利亞北部和中部的政府軍已完全崩潰。網上則流傳武裝分子在阿勒頗、伊德利卜省等地俘虜政府軍的畫面。

反對派武裝除了鞏固阿勒頗佔領區，還持續南下，上周六奪取了哈馬省的多個城鎮，包括戰略性M5高速公路的沿途區域，並逼近霍姆斯省。敍利亞國防部表示，部隊已撤出哈馬省並作臨時重新部署，加強霍姆斯省及周邊地區的防線，準備反攻。惟有消息指，政府軍也準備從霍姆斯省撤走。

伊拉克一名高官形容敍利亞的局勢非常令人擔憂，伊拉克部隊正前往接壤敍利亞邊境防範恐怖分子滲透。