修建地鐵發現考古遺址　站內展出文物

希臘北部最大城市、馬其頓區首府塞薩洛尼基地鐵系統歷時22年終於修建完成，並在上周六（11月30日）正式開通。該項目原定於2012年完工，卻在修建過程期間意外發現大規模的考古遺址，工程師故須與考古學家合作，商討保護文物及動工事宜，目前地鐵終於建成，還在13個站內展示部分出土文物。

該條地鐵線自動工以來，一直在施工過程中意外出土逾30萬件古代文物，以及古希臘、羅馬、拜占庭及奧斯曼帝國等時期的珍貴遺迹，包括兩個大理石廣場、一座早期基督教大教堂、一條羅馬時代大道、供水和排水系統，以及充滿珠寶和黃金古希臘墓地，歷史可追溯至2,300年前。目前，部分標誌性文物在13個地鐵站內展出，預計第二條地鐵線路明年完工後，將會繼續增加展示的文物。

交通部長斯泰庫拉斯（Christos Staikouras）表示，建設工程經過多次延誤和面臨許多挑戰，如今終於完工，還能向民眾展示考古成果，形容這是古代和現代的非凡融合，將考古遺迹和地鐵基礎設施融為一體。該條地鐵線總長9.6公里，每天約可乘載超過25萬名乘客，預計於2040年擴建至約12.9公里外的國際機場。