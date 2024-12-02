德外長今起訪華　批中方為俄對烏戰爭提供武器

德國外長貝爾伯克周一至周二（2至3日）訪華，將與中國外長王毅共同主持第7輪中德外交與安全戰略對話。貝爾伯克在訪華前夕，指摘中國為俄羅斯對烏克蘭的戰爭中提供武器，威脅歐洲和印太地區和平，將與王毅討論相關問題。她強調，不會掩蓋與中方的爭論點。

貝爾伯克周日（1日）發聲明批評，中國作為聯合國安理會常任理事國，不但沒有承擔起世界和平和穩定的責任，反而藉由對俄羅斯提供經濟和武器援助，違背歐洲的核心利益。她指出，俄向烏發動的殘酷侵略戰爭對歐洲和平構成直接威脅，她將在北京發表講話，表明他們在與華關係中不能簡單地忽視這一點。她強調烏克蘭戰爭反映歐洲安全與亞洲安全密不可分，如北韓向烏派遣士兵和武器，俄羅斯支持朝核計劃，將危及歐洲和印太地區和平。

貝爾伯克又指，雖然合作勝於對抗，但不會天真，作為歐洲最大經濟體，德國維護自身利益，就像中國維護自身利益一樣。她提到歐盟最近對中國電動車加徵關稅一事，批評中方允許國家補貼導致產能過剩，重申不接受其他人違反國際規則，損害德國和歐洲工業。