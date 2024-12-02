賴清德赴夏威夷智庫演說　或提持續購買美武器

台灣地區領導人賴清德上周六（11月30日）開始為期7天6夜南太平洋外訪行程，並於當地同日抵達美國夏威夷過境。賴清德在夏威夷第二天的行程曝光，包括前赴智庫參加座談，並與美國在台協會（AIT）前主席莫健等人會面。

台方發言人郭雅慧表示，賴清德在夏威夷第二天會赴夏威夷智庫東西中心座談，並發表全英語演說，與莫健和東西中心前院長魏理庭（Richard Vuylsteke）會面。郭雅慧指出，賴清德隨後會有一個較輕鬆的活動，就是參觀《侏羅紀公園》等電影曾取景的古蘭尼牧場，可以捕捉許多重要電影場景畫面。參與智庫座談的學者認為，如賴清德提及台灣近年增加防衞預算，以及將持續購買美國武器，將是一個強烈信號。

美國國務院發言人表示，賴清德這次過境是私人、非官方性質，符合以往先例。AIT執行理事藍鶯與多名官員接機時，提到美方正努力讓美台21世紀貿易倡議盡快生效，又重申一中政策，是維護和平與穩定的基礎。賴清德上周六在當地出席台僑宴會致詞時表示，當日參觀珍珠港亞利桑那號戰艦紀念館，更是提醒了確保和平的重要性，和平無價，戰爭沒有贏家，必須共同努力，攜手防止戰爭發生。