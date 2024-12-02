反暫緩入歐談判示威持續　政府斥外國干預

格魯吉亞親俄總理科巴希澤日前宣布暫緩加入歐盟的談判直至2028年後，首都第比利斯等地周日（1日）連續第4天爆發示威抗議。科巴希澤表明不會考慮重新大選，並淡化美國因應示威決定中止與格魯吉亞的戰略夥伴關係一事，認為只是短暫情況。俄方密切關注事態發展，稱格魯吉亞示威者試圖進行革命，正急速走向烏克蘭的道路。

示威者周日晚聚集在第比利斯市中心的大街，向警察投擲煙火，警方發射水炮回應。美國譴責格魯吉亞對示威者使用過度武力，科巴希澤反駁有關批評，對於美國暫停與格魯吉亞的戰略夥伴關係，他稱將在美國總統當選人特朗普的新政府明年1月上台時與對方開展行對話，又警告會嚴懲違法示威者。

親歐的格魯吉亞總統祖拉比什維利已表明，不會在本月任期結束時下台，認為新國會是非法的，無權指定她的繼任者。科巴希澤稱理解祖拉比什維利的情緒化狀態，但對方本月29日將不得不離開住所，將之交給合法選舉的總統。據報數百名外交官和公務員簽署公開信，批評暫停入歐談判的決定不合法，更有駐外官員辭職抗議。格魯吉亞外交部批評是外國干預，不可接受。