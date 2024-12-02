政府軍哈馬設防線　空襲兩地19死

敍利亞政府軍向西北部增援，阻止反政府武裝組織乘勝南下。總部設於英國的敍利亞人權觀察組織指，政府軍周日（1日）在北部城市哈馬建立堅固防線。武裝分子控制的伊德利卜及阿勒頗同日受到空襲，最少19人死亡。政府軍強調攻擊目標是武裝分子藏身地點，否認攻擊平民。

敍利亞人權觀察組織表示，武裝組織從阿勒頗向南推進，進入敍利亞第四大城市哈馬郊區附近數個城鎮。敍軍總參謀長易卜拉欣到哈馬前線視察，聲言保衞領土和榮譽決心不動搖。敍利亞國防部聲明稱，部隊配備多管火箭炮及重型裝備鞏固防線，敍軍及俄軍戰機加強精確打擊，造成數十名武裝分子死傷。政府軍已收復數個城鎮，阻止武裝分子繼續推進。駐敍俄軍稱周日空襲伊德利卜、哈馬及阿勒頗3省，消滅320名武裝分子。敍利亞國家電視台報道，政府軍過去3天擊斃近1,000名武裝分子。

美國國家安全顧問沙利文指出，正密切關注敍利亞局勢。900名美軍士兵駐紮遠離阿勒頗的敍利亞東北部，防範回教極端組織「伊斯蘭國」捲土重來。由於發動攻勢的沙姆解放組織在美國列為恐怖組織，沙利文指美方關注對方的目標和真正意圖。