日冕觀測衞星將升空　首製造人工日食

歐洲太空總署（ESA）掩星-日冕觀測任務「普羅巴3號」衞星，預定周三（4日）下午從印度斯利哈里柯塔太空中心，由極地衞星發射載具XL型搭載發射升空。衞星計劃在太空實現首次「人工日食」，從而研究太陽日冕。今次亦會是自2001年地球觀測任務「普羅巴1號」衞星以來，歐洲太空總署再次採用印度運載火箭執行升空任務。

普羅巴3號衞星由一對太空船組成，其中一艘配備日冕觀測鏡頭；另一艘則配備碳纖維製成的圓盤，它將在觀測鏡頭前方約150米遮擋太陽中央，與太陽形成「三點一線」，如同月球在日全食期間遮擋太陽，從而凸顯太陽大氣最外層日冕，讓鏡頭獲取前所未有細節。普羅巴3號任務主管加拉諾（Damien Galano）期望獲得日冕溫度、太陽風產生，以及日冕膨脹的具體數據。

任務期間，普羅巴3號每隔19小時36分鐘就會環繞地球一周，每個周期離地球最遠的6小時會通過製造「人工日食」觀測日冕。為確保一對太空船的觀測距離適當，普羅巴3號將反覆實現高精準度編隊飛行技術，精準度將達到毫米級別。在觀測時間外，一對太空船將分開飛行，期間執行一般編隊飛行實驗，包括交會、調整距離和聯合重新定位，以展示太空任務操作的新方法。