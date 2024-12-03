反對派武裝早謀攻阿勒頗　因以巴戰事押後

敍利亞反對派武裝上周三（11月27日）開始閃電式進攻北部重地阿勒頗並持續南下，奪取政府軍控制地。敍利亞反對派和革命力量全國聯盟主席巴赫拉（Hadi al-Bahra）周一（2日）透露，反對派武裝為奪取阿勒頗蘊釀了一段時間，但因加薩戰事而押後，待以色列與黎巴嫩開始停火後才執行。

巴赫拉表示，反對派武裝在約一年前開始實質訓練和動員，對行動十分認真，但之後先後爆發加薩戰事和以黎戰事，他們認為同步在敍利亞發動攻勢的觀感會不好，於是押後行動，而在以黎上周停火後，武裝分子便爭取機會進攻。巴赫拉指，反對派武裝奪取阿勒頗可鋪路讓流離失所的敍利亞人，以及60萬名逃到土耳其的難民返回家園。

巴赫拉認為，武裝分子能迅速攻下阿勒頗的部分原因在於，支持巴沙爾．阿薩德政權的黎巴嫩真主黨和其他親伊朗民兵因與以色列的戰事而調走，加上俄羅斯因俄烏戰事而減少了向敍利亞提供空中掩護，導致政府軍獲得的支援減少。他又透露，土耳其軍方知悉反對派武裝的計劃，但表明不會直接參與。