賴清德轉抵馬紹爾群島　宣布優惠貸款助購新飛機

台灣地區領導人賴清德於香港時間周二（3日）完成在美國夏威夷的過境行程，當日上午乘總統專機降落友邦馬紹爾群島機場，首個行程是前往該國國會發表演說。賴清德宣布，向馬紹爾群島提供優惠貸款，為馬紹爾航空採購全新飛機，以改善當地航空服務。

賴清德在演說中提到，台灣技術團多年來在馬紹爾群島協助開設園藝、畜牧等訓練課程，並推動營養計劃及食農教育，明年也將協助建置豬隻屠宰場，提升當地糧食安全。此訪中，雙方將共同見證馬久羅醫院的人工智慧暨遠距醫療中心落成啟用，成為智慧醫療示範點。賴清德強調，兩地相互扶持，也共同面對挑戰。他感謝馬紹爾群島國會和政府長期大力支持台灣的國際參與，相信兩地持續深化合作，能在人權等領域作出更多貢獻。

台防務部門周二公布，至當日上午6時的前24小時內，偵獲大陸軍機16架次、軍艦6艘次、公務船3艘次持續在台海周邊活動，其中10架次逾越台海中線，進入台灣北部、西南及東南空域。對於大陸至今未就賴清德過境美國作出強烈反應，國民黨立委質疑台灣安全單位提前釋放大陸將舉行軍演的消息不準確。