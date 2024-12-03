敍稱土烏參與指揮反對派武裝　傳伊拉克民兵越境

敍利亞反對派武裝持續攻佔政府軍在北部的控制地及南下，俄羅斯傳媒周二（3日）指武裝分子進攻阿勒頗的行動，是由設在伊德利卜省和土耳其邊境薩爾馬達市的作戰指揮部指揮，並有烏克蘭人參與。

敍利亞情報機關消息指，進攻是從兩個協調指揮部指揮，反對派武器沙姆解放組織首次直接參與作戰指揮部的組建工作，突厥斯坦伊斯蘭黨深度介入，吸收了大量烏茲別克斯坦僱傭兵，在上述兩個指揮部與烏克蘭人行動的協調工作中發揮重要作用。

英媒則引述消息指，伊拉克至少300名來自巴德爾（Badr）和努賈巴（Nujabaa）親伊朗民兵聲稱保護敍利亞一個什葉派清真寺，並於周日深夜避開正式口岸，分批經小路越境到敍利亞北部鞏固政府軍防線。伊拉克民兵組織「人民動員」指目前沒有旗下武裝分子進入敍利亞；真主黨旅稱正密切留意事態，未決定是否派員到敍利亞。

黎巴嫩真主黨目前未被要求支援敍利亞政府軍，因與以色列的戰鬥亦未準備好派兵赴敍。知情者透露，黎巴嫩真主黨早前已從敍利亞北部撤走負責阿勒頗事務的高級成員，今年10月中與以色列衝突加劇時亦撤回了部署敍利亞的武裝分子。伊朗官員說，與真主黨保持接觸，但目前未收到敍利亞政府請求介入。