美售M1A2T坦克組件抵基隆　台法聯訓結束

台灣向美國採購108輛M1A2T主力坦克，首批傳出在本月中旬抵台。台媒周二（3日）報道，M1A2T當日上午由陽明海運所屬的貨船營明輪載入基隆港，但據報並非車體而是零組件，軍方暫未說明。另外，台灣空軍重要的跨國聯合訓練「台法交流」，歷時一個半月後周二在空軍花蓮基地結束。

據報道，首批M1A2T的零組件周二運抵基隆港，停泊在中國貨櫃運輸公司的西19碼頭，將由軍方進行報關及運輸等流程。這是30年來台軍接收現役的M60A3坦克後，首度更新陸軍主力坦克，規劃進駐北部主要戰力據點的主要部隊。另有消息指，台灣政府高層研擬各項方案應對解放軍灰色地帶作戰，不排除將海巡署12艘安平級海巡艦，分階段移轉給海軍擔任戰備任務，海巡署另行規劃建造全新的海巡艦艇。

由台灣、法國飛行員混編的戰術隊伍10月中旬開展聯合訓練，台灣空軍第二聯隊出動6架幻影2000戰機，進駐花蓮基地和空軍「假想敵部隊」進行戰術切磋、對抗，藉由交流同步提升幻影2000及F16V戰機的空戰實力。今年訓練更納入經國號戰機機隊，多次出現台灣三型主力戰機實施聯合戰術操演，規模直逼空軍年度的戰術總驗收天龍演習。