庫爾斯克烏軍接令　堅守到特朗普上台

烏克蘭於今年8月越境攻佔俄羅斯西部庫爾斯克州部分地區，但在俄軍反攻下，烏軍至今已失去約40%佔領地。英媒周二（3日）刊出多名在庫爾斯克作戰的烏軍士兵對談內容，有烏軍指收到指令要堅守庫爾斯克陣地直至特朗普明年1月上任美國總統。

英媒近日與數名在庫爾斯克的烏軍透過通訊應用程式Telegram聯絡，化名Pavlo的士兵於上周二（26日）指當地部隊非常疲憊，缺乏輪換，而增援的部隊大部分是由其他前線調動的中年士兵，期間只有很少或甚至沒有時間休整。Pavlo推測烏軍只會繼續撤退，俄軍最終會重新控制佔領區，只是時間問題，而當前主要任務是守住最多的俄羅斯領土直至特朗普上台及開始談判，作為籌碼換取某些東西，「沒有人知道是甚麼」。

被問及北韓派兵援俄一事，化名Vadym的烏軍士兵稱尚未在庫爾斯克遇到朝軍，但烏軍受到指令要俘虜至少一名朝兵，最好有身份證明文件，成功的人可獲得無人機或額外假期作獎勵。Pavlo則指，很難在黑暗的森林地帶發現北韓士兵，特別是「他根本不在這裏」。

俄羅斯單單在今年10月已佔領約500平方公里烏克蘭領土，是2022年開戰以來最多，相反地烏軍在庫爾斯克持續敗退。一名烏軍高級指揮官指，庫爾斯克的情況困擾俄羅斯總統普京，俄軍在當地損失慘重。