妻子捲入多宗醜聞　尹錫悅曾代其道歉

南韓總統尹錫悅周二（3日）晚上突然宣布實施緊急戒嚴。事實上，南韓第一夫人金建希之前捲入涉嫌收受名牌手袋、操縱股價、干預施政等爭議。尹錫悅曾於上月就金建希所牽涉的各種問題向國民鞠躬道歉。

道歉發言中，尹錫悅先就其身邊人牽涉種種爭議引咎自責，並為此向國民道歉。他強調近兩年一直工作，國民可能覺得他有不足之處，但他真心陪伴在國民左右。不管自己有多努力，但仍發生了讓國民擔心的事情，作為總統，不應找借口辯解，一切因其疏忽與不德所致，對此向國民表示由衷的歉意。

尹錫悅否認金建希干預施政的說法，稱總統夫人有必要輔佐總統順利施政，而視之為干政並不妥當，反指一些輿論小題大做，將其妻子妖魔化。尹錫悅強調金建希公開活動一事須遵從民意，基於外交慣例和國家利益，僅出席必要的公開活動，今後也會繼續維持這一基調。

金建希現年51歲，她年輕時並無涉及政壇，反而對藝術非常感興趣。自本科畢業後，她還就讀研究生及博士課程，繼續深造藝術，其後更創辦文化藝術展覽策劃公司，投身商界。她成為第一夫人醜聞不斷，「蜜月期」不長，包括被揭發履歷造假、碩士論文涉嫌抄襲等，早前更爆出收受名牌手袋醜聞，民眾對她的好感所餘無幾，讓她成為尹鍚悅的政治負資產。