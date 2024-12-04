在野黨削預算彈劾官員　成尹錫悅戒嚴導火線

南韓總統尹錫悅周二（3日）晚緊急宣布戒嚴令震驚社會。韓媒分析指出，最大在野黨共同民主黨近期試圖單獨通過削減預算案限制尹錫悅政府經費，又計劃周三（4日）表決彈劾監察院長和多名檢察官的動議，成為尹錫悅宣布戒嚴的導火線。在野黨連月來多次警告，尹錫悅面臨彈劾下有可能會宣布戒嚴令。

共同民主黨上月29日在國會預算決算特別委員會上，單獨通過削減預算案，包括削減檢察院、監察院、警察的特別業務經費和特別活動費6,780億韓圜（約37億港元），削減總統辦公室特別活動費82億韓圜（約4,500萬港元），以及政府應急預備金從4.8萬億韓圜（約263億港元）削減一半。整體削減金額達到4.1萬億韓圜（約225億港元）。

另外，共同民主黨周一（2日）向國會全體會議提交監察院長崔載海的彈劾動議，指監察院對總統官邸搬遷的審核不善破壞公正性，且拒絕向國會提交資料，是憲政史上首次針對監察院長的彈劾動議。該黨另發起針對首爾中央地方檢察長李昌洙、首爾中央地方檢察廳第四次長趙相元、首爾中央地方檢察廳反腐敗調查二部部長崔宰勳的彈劾動議案，理由是在第一夫人金建希涉嫌操縱德意志汽車股價事件調查不力和得出不起訴結論等。

國會國防委員會在野黨幹事金炳周8月曾稱，擔心總統面臨彈劾下會宣布戒嚴令。共同民主黨黨魁李在明9月與執政國民力量黨代表韓東勳會談時也提到「準備戒嚴令」的疑慮。尹錫悅同月提名金龍顯出任國防部長，在野黨在國會人事聽證會上指出，金龍顯曾擔任尹錫悅的警衞室室長，質疑尹錫悅是為實施戒嚴令構建親信體系。報道指，周二的戒嚴令的確是由金龍顯建議。