烏促邀請加入　北約外長會議無結論

北約外長會議周二（3日）起一連兩日在比利時布魯塞爾舉行，討論烏克蘭衝突等重要議題。烏克蘭外長西比加呼籲立即邀請烏克蘭加入北約，但立陶宛外長蘭茨貝吉斯當晚稱，有關問題毫無進展。北約秘書長呂特強調，當務之急是向基輔提供更多武器以擊退俄羅斯軍隊入侵。

西比加在會議前去信北約，強調邀請烏克蘭加入北約可消除俄羅斯發動戰爭的理由，即阻止烏克蘭加入北約。他批評當年烏克蘭簽署《布達佩斯備忘錄》放棄核武換取主要國家的安全保證是毫無價值，強調基輔當下只會接受加入北約，保障未來國家安全。捷克外長利帕夫斯基認同邀請烏克蘭加入北約是必要步驟，但不認為北約32個成員國對此有一致意見。匈牙利外長西伊亞爾托表明，該國仍反對烏克蘭加入北約，因為戰爭中的國家無法為聯盟安全作出貢獻。

呂特強調，北約正為烏克蘭加入北約架起橋樑，批評俄羅斯總統普京對和平不感興趣，外長會議將着重確保烏克蘭在選擇和談時處於有利地位，要實現這一目標，向烏克蘭提供更多軍援至關重要，並歡迎美國、德國、瑞典、愛沙尼亞、立陶宛和挪威為烏克蘭提供新的軍援方案。美國國務卿布林肯強調北約應有共同決心為烏克蘭做必要的事，讓該國保護自己和人民，最終為俄羅斯侵略找到公正且持久的解決方案。