安理會討論敍利亞局勢　美俄大使針鋒相對

聯合國安理會周二（3日）開會討論敍利亞戰事升級問題，美國和俄羅斯大使在會議上針鋒相對，互相指摘對方支持恐怖主義。中國常駐聯合國代表傅聰則表示，中方支持敍利亞打擊恐怖主義、維護國家安全和穩定的努力，呼籲國際社會堅持統一標準，以零容忍態度支持和幫助敍利亞政府軍消除境內恐怖勢力構成的威脅。

美國駐聯合國副大使伍德發言時呼籲緩和敍利亞戰事並保護平民，又對敍利亞反對派武裝由沙姆解放組織帶領表示關注。伍德指出，敍利亞總統阿薩德‧巴沙爾和俄羅斯在攻擊學校和醫院時造成平民傷亡，強調縱使沙姆解放組織被美國和聯合國列為恐怖組織，也不能為阿薩德‧巴沙爾政權及其俄羅斯支持者的暴行辯解。

俄羅斯駐聯合國大使涅邊賈回應伍德的發言，指摘對方無法鼓起勇氣，譴責針對和平敍利亞平民的顯然恐襲，俄方不對華府願真心打擊國際恐怖主義抱任何幻想。伍德反擊稱，莫斯科支持世界各地資助恐怖主義的政權，無資格在有關問題上對美國說教。中方再次呼籲國際社會堅持政治解決的大方向不動搖，支持按照「敍人主導、敍人所有」的原則推進敍利亞政治進程，讓當地人民在沒外來干涉下自主決定國家未來。