執政黨揚言阻止彈劾　再次要求尹錫悅退黨

南韓國會將投票彈劾總統尹錫悅，執政黨國民力量黨魁韓東勳周四（5日）表明會盡力阻止彈劾案通過，避免人民和支持者因毫無準備的混亂而受傷害，更指「昨天和今天凌晨，我比宣布戒嚴當天還擔心」。同時，他再次要求尹錫悅退黨。

韓東勳強調，他絕對不是試圖為尹錫悅的違憲戒嚴辯護，從宣布戒嚴的第一刻起，他就是第一個分擔人民憤怒和愛國情緒的人，今後都會繼續這樣做。尹錫悅和其他通過違憲戒嚴令製造焦慮、傷害人民的人必須受到嚴格追責。韓東勳周三（4日）曾與尹錫悅會面，尹錫悅當晚重申由於最大在野黨共同民主黨的暴力，他別無選擇，只能實施戒嚴。

國民力量黨鞭秋慶鎬亦說，彈劾總統將是另一場歷史悲劇重演，經歷彈劾前總統朴槿惠後，南韓只剩下一分為二的政治報復及調查腐敗，到處都留下傷痕。在尹錫烈政府治下，共同民主黨全面彈劾國務官員，今次是第23次彈劾，針對總統本人。秋慶鎬表示，一系列事件為國民帶來巨大震驚和擔憂，他深表歉意，會團結該黨議員確保否決彈劾案。

此前，尹錫悅周三下午在首爾龍山總統府與總理韓德洙，以及韓東勳、秋慶鎬、國會副議長朱豪英、議員金起炫和羅卿瑗等人執政黨領導班子會面。知情者稱，他們討論緊急戒嚴解除後的後續對策及當前局勢，並未出現意見分歧，也未談及尹錫悅退黨問題。