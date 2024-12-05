俄GDP增長4.1%　相互結算成俄中貿易主要問題

俄羅斯總統普京周三（4日）出席俄羅斯外貿銀行投資論壇全體會議，指出俄羅斯國內生產總值（GDP）於今年頭10個月增長了4.1%，主要集中在加工製造業、高附加值行業。普京又稱，無論烏克蘭局勢如何發展，俄羅斯都會不斷發展與中國的關係，中國是俄羅斯的長期夥伴，但相互結算問題依舊是俄中發展貿易關係的主要問題。

普京稱，2022年一些國家表現出自己是不可靠的夥伴國，中斷了與俄羅斯的貿易關係，想對俄羅斯進行包括經濟在內的戰略打擊，但失敗了。在經歷一段困難時期後，俄羅斯經濟全面復甦，而且正在確保結構性的變化，這是極其重要的，甚至可能是過去2至3年在經濟領域工作最重要的成果。

對於中國，普京指俄羅斯與中國的貿易額已經超過2,400億美元（約1.87萬億港元），兩國從未有過這樣的貿易額。他又說中國汽車在俄羅斯受歡迎，是因為它們較歐洲更好品質且及便宜。

普京也談及美國總統當選人特朗普，認為對方不需要意見和建議。普京批評拜登政府做了很多破壞美元在世界舞台影響力的事情，美國依靠美元獲取本身利益，剝削其他國家的經濟，金磚國家重視推動建立統一的數字支付系統。