執政黨杯葛　國會通過彈劾監察院長及3名檢察官

崔載海是南韓憲政史上首位因彈劾而被罷免的監察院長。

南韓國會全體會議周四（5日）表決由最大在野黨共同民主黨提出針對監察院長崔載海及3名檢察官的彈劾動議。在執政黨國民力量杯葛表決下，在野黨成功通過全部4項彈劾，其中崔載海成為南韓憲政史上首位因彈劾而被罷免的監察院長。

共同民主黨周一（2日）提交針對崔載海的彈劾動議，指監察院對總統官邸搬遷的審核不力。該黨同時提出針對首爾中央地方檢察長李昌洙、首爾中央地方檢察廳第四次長趙相元、首爾中央地方檢察廳反腐敗調查二部部長崔宰勳的彈劾動議，理由是各人在第一夫人金建希涉嫌操縱德意志汽車股價事件調查不當和得出不起訴結論等。在戒嚴風波後，共同民主黨曾希望暫緩彈劾崔載海等人，集中處理彈劾總統尹錫悅。由於國民力量反對彈劾尹錫悅，共同民主黨遂推進彈劾崔載海等人。

表決彈劾動議期間，國民力量議員在國會大廳舉行集會，譴責在野黨推動彈劾並提出強烈抗議。國民力量黨鞭秋慶鎬指摘，共同民主黨試圖以彈劾威脅和癱瘓國家機構、憲法機構和調查機構的職能，是低層次的政治計謀，是憲法史上前所未有的暴政行為。崔載海被罷免後，任期最長的監察院委員趙垠奭將成為代理監察院長。