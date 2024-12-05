反擊對台售武　大陸制裁美13軍工企業及6高層

針對美國近日再次宣布向台灣出售武器，中國外交部周四（5日）決定對美國13間軍工企業及6名企業高級管理人員採取反制措施，包括凍結相關企業在中國境內的動產、不動產和其他各類財產，禁止中國境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動，並禁止相關人士入境等，即日起施行。

《關於對美國軍工企業及高級管理人員採取反制措施的決定》中指摘，美國近日再次宣布對台售武，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。被制裁的美企包括特勵達·布朗工程公司、BRINC無人機公司、急速飛行公司、紅色六方案公司、護盾人工智能公司、賽尼克斯公司、火風暴實驗室公司、奎托斯無人機系統公司、浩劫人工智能公司、尼羅斯科技公司、賽博勒克斯公司、多莫戰術通信公司、Group W公司。

此外，雷神公司海軍力量戰略業務部總裁博爾戈諾維及副總裁許貝爾、貝宜陸上和武器系統公司行政總裁伍德伯恩、聯合技術系統營運公司始創人兼行政總裁克勞福德、數據鏈路解決方案公司總裁艾德勒、BRINC無人機公司始創人兼行政總裁雷斯尼克亦受制裁。中方凍結他們在境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止境內的組織、個人與其本人進行有關交易、合作等活動；對其本人不予簽發簽證、不准他們入境大陸、香港及澳門。

中國外交部發言人林劍周四回應強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，「台獨」與台海和平水火不容，美方執意「以武助獨」，動搖不了中方反對「台獨」、實現國家統一的堅定決心，只會將台灣推向兵凶戰危的境地。中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，特別是「八·一七」公報規定，兌現美國領導人不支持「台獨」的承諾，立即停止武裝台灣，停止縱容支持「台獨」勢力「以武謀獨」。