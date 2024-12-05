戒嚴封鎖國會　國家警察廳長否認構成內亂

南韓國會周四（5日）就戒嚴風波緊急質詢，傳召行政安全部長李祥敏、國家警察廳廳長趙志浩、首爾地方警察廳廳長金奉植、中央選舉管理委員會秘書長金龍彬作供。警方戒嚴期間曾兩度封鎖國會，趙志浩稱最初出於安全考慮，後來確認有義務執行戒嚴司令部公告，不認為構成內亂。對於是否辭職，趙志浩稱從來不關心要保住職位。

總統尹錫悅周二（3日）深夜10時23分宣布緊急戒嚴，趙志浩供稱當時情況混亂，於是在10時46分下令警方首次封鎖國會出入口。19分鐘後，金奉植質疑封鎖欠缺法律依據。金奉植認為一開始封鎖有必有，但之後有國會議員要求進入，警方遂在1分鐘後容許國會議員和持有通行證人士進入。戒嚴司令朴安洙11時30分左右致電趙志浩，要求警方全面控制國會，趙志浩審視戒嚴司令部第1號公告後確認有義務執行，於是在11時37分重新封鎖國會出入口。

金龍彬則指，尹錫悅宣布緊急戒嚴後，約10名戒嚴部隊周二深夜進入中央選舉管理委員會，沒收當值人員在內5人的手機，並監視他們行動，控制出入。到周三（4日）凌晨零時30分，增派100多名戒嚴部隊進入中央選舉管理委員會，他們在一樓大廳執行安保行動。國會凌晨1時過解嚴決議後，戒嚴部隊於1時50分全部撤出大樓，警方於上午7時撤出。戒嚴部隊佔領大樓3小時20分鐘，未造成任何損失。