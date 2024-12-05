特朗普公布提名　納瓦羅任貿易與製造業高級顧問

美國總統當選人特朗普周三（4日）再提名一系列官員，包括由納瓦羅（Peter Navarro）出任貿易與製造業高級顧問，阿特金斯（Paul Atkins）出任美國證券交易委員會（SEC）主席，比利‧朗（Billy Long）為國稅局局長。

納瓦羅曾出任白宮貿易顧問，他拒絕配合眾議院委員會調查2021年1月6日衝擊國會山莊事件，今年3月因藐視國會判入獄。特朗普形容納瓦羅受到深層政府可怕對待，對方上任後將聚焦關稅，並幫助重新談判自由貿易協定。阿特金斯曾在2002年至2008年任SEC委員，特朗普稱對方明白數碼資產和其他創新對於讓美國變得前所未有的偉大至關重要，他將接替對加密貨幣持懷疑態度的根斯勒（Gary Gensler）出任SEC主席。

比利‧朗將成為國稅局第51任局長，提命獲參議院批准後，預計現任局長韋費爾（Danny Werfel）將提早卸任。另外，特朗普總競選顧問沃寧頓（David Warrington）獲提名出任白宮法律顧問，取代最初獲提名的前白宮內閣秘書麥金利（William McGinley）。特朗普公布，麥金利將改為出任新設政府效率部的首席律師。而醫療保健投資公司Rubicon Founders始創人博勒獲提名擔任人質事務總統特別顧問。