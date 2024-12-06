行動計劃縝密　戒嚴部隊取消訓練事先待命

南韓最大在野共同民主黨國會議員朴善源周三（4日）披露，戒嚴部隊第707特殊任務團曾於周一（2日）戒嚴令頒布前夕，接到命令取消翌日戶外訓練，改為在駐地待命。由於事前策劃縝密，戒嚴部隊在宣布戒嚴後僅一小時就乘坐直升機抵達國會。

朴善源指出，第707特殊任務團取消原定的聯合演習和戰術評估後，專注於檢查裝備等部署準備工作。軍人周二（3日）晚上8時收到電話短訊命令，內容指北韓威脅下局勢嚴峻，可能需要立即部署，士兵須確保子彈等裝備可隨時使用，國防部會優先考慮調派第707特殊任務團執行任務。當戒嚴令晚上10時半頒布後，第707特殊任務團全員上交手機。戒嚴部隊配備霰彈槍、步槍、衝鋒槍、夜視鏡及破門工具，且獲得狙擊手支援。

朴善源表示，特種作戰航空團利用UH60P直升機運送第707特殊任務團往國會。根據計劃，第707特殊任務團負責進入國會逮捕核心人物，驅散全體會議。行動期間，第1空降特戰旅在國會外圍警戒，第3空降特戰旅則守衞京畿道果川市的戒嚴司令部。首都防衞司令部軍事警察特殊任務隊則作為預備隊，或負責扣押重要人物。