聯邦上訴法院維持法例，要求出售TikTok否則禁制。

美國聯邦上訴法院周五（6日）駁回中國字節跳動旗下短片分享平台TikTok的上訴，維持要求出售TikTok、否則面臨禁制的法例。

美國總統拜登在今年4月將國會通過的法案簽署成為法律，如果TikTok不在明年1月中之前與字節跳動剝離就會被禁制。TikTok指禁令違反美國憲法第一修正案。

哥倫比亞特區巡迴上訴法院駁回TikTok的論點。法庭指，憲法第一修正案的存在是為了保護美國的言論自由，政府的行為完全是為了保護這種自由不受外國對手侵犯，並限制這個對手收集美國人數據的能力。

判詞又說，相關法律經過精心制定，只是針對外國對手的控制，並且是為了對抗中國構成有充分根據的國家安全威脅努力的一部分。

3名法官維持要求出售TikTok的法例，即要求中國字節跳動公司須於明年1月19日前出售或剝離TikTok在美資產，否則面臨禁制。估計案件可能上訴至聯邦最高法院。中方早前批評美方任意打壓別國優秀企業，毫無公平正義可言，中方將採取一切必要措施，堅決維護自身合法權益。